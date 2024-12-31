Altın, platin, gümüş: Değerli metaller yılı kapamaya hazırlanıyor

Altın fiyatları, on yıldan uzun bir süredir en iyi yıllık performansını gösterme yolunda. Bu sabah ons altın fiyatı hafif bir gerileme gösterse de yıl başından bu yana yüzde 26'dan fazla yükseldi.

Yıl içinde 2790,04 dolar seviyesine kadar yükselerek rekor kıran ons altın şu sıralarda düne göre yüzde 0,1 kayıpla 2605,44 dolar seviyesinde. Son 1 ayda yüzde 1,9 gerileyen ons altın, yıl başına göre yüzde 26,28 yükseldi.

Altın muhteşem bir yıl geçirdi

KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, "Altın 2024'te muhteşem bir yıl geçirdi ve bu yükselişin büyük bir kısmı daha düşük bir faiz oranı ortamına geçiş beklentisine dayanıyordu" dedi.

Piyasa şimdi, önümüzdeki hafta açıklanacak ve 2025 yılı faiz oranı görünümünü etkileyebilecek bir dizi ABD ekonomik verisi ve Başkan seçilen Donald Trump'ın gümrük vergisi politikaları da dahil olmak üzere yeni bir dizi katalizör bekliyor. 2025 yılı için Waterer, "ABD faiz oranı görünümü altın fiyatının birincil itici gücü olmaya devam edecek. Trump'ın ticaret politikaları enflasyonist tabloyu, Fed'in faiz oranı yörüngesini ve dolayısıyla altın fiyatını şekillendirmede kilit rol oynayacak" dedi.

Rekor 2025’te zorlanır mı?

Külçe altın enflasyon ve çalkantılara karşı bir koruma olarak görülüyor ancak yüksek oranlar getirisi olmayan varlığın cazibesini azaltıyor.

Capital.com'un finansal piyasa analisti Kyle Rodda, "2025'e girerken, trendin yükseliş yönünde olduğunu ve temellerin altın için yapıcı olduğunu düşünüyorum, ki bu da rekor seviyeleri tekrar zorlaması gerektiğine inanıyorum," dedi.

Spot gümüş ons başına 28,98 dolar ve paladyum %0,5 artışla 908,25 dolar seviyesinde sabit kalırken platin 900,71 dolar seviyesinde yatay seyretti. Gümüş yıllık yüzde 21,35 artışla 2020'den bu yana en iyi yılına doğru ilerlerken platin ve paladyum yıllık kayıplara hazırlanıyor.

Platin fiyatı geçen yıla göre yüzde 8,35 ve paladyum fiyatı yüzde 18,2 aşağıda seyrediyor.