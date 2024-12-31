Yılın son işlem gününde temel metal fiyatlarının çoğu yükseldi
Çoğu ana metal fiyatı 2024'ün son işlem gününde yükselirken, bakır, Çin'den gelen cesaret verici fabrika faaliyeti verilerinin güçlenen ABD dolarının baskısına ağır basmasıyla yıllık bazda yüzde 4,2'lik bir artış kaydetti.
Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan resmi imalat PMI, Çin'de imalat faaliyetlerinin aralık ayında üst üste üçüncü ay büyüdüğünü gösterdi.
Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, 2023'ün son işlem gününde 8.559 dolar olan kapanış fiyatına kıyasla, ton başına 8.922 dolar ile yüzde 0,13 arttı.
Jinrui Futures analistleri, “Yıl sonu yaklaşırken, bakır tüketimi mevsimsel olarak düşme eğilimi gösterirken, stoklar hafifçe arttı” dedi.
Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) en çok işlem gören ocak ayı bakır kontratıAsya sabah ticareti kapanışında yüzde 0,7 düşüşle ton başına 73.690 yuana (10.097,15$) geriledi.
LME alüminyum yüzde 0,1 artışla ton başına 2.552,50 dolar, nikel yüzde 0,36 artışla 15.470 dolar, çinko yüzde 0,6 artışla 3.036,50 dolar, kalay yüzde 0,8 düşüşle 29.055 dolar ve kurşun yüzde 0,1 düşüşle 1.948,50 dolar oldu.