Altında rekor üstüne rekor; 2,800 dolar da aşıldı

EVRİM KÜÇÜK

ABD seçimleri uzun yıllardır küresel finans piyasaları için en önemli olaylardan biri. Zira Beyaz Saray’ın patronu ABD’nin ekonomik, mali ve parasal politikalarının yönünü ve dış ilişkilerini doğrudan etkiliyor. Bu nedenle Donald Trump ve Kamala Harris’in başa baş girdiği 5 Kasım’daki başkanlık seçimleri yatırımcı için ön plana çıktı. Seçim öncesi cazibesi artan altın yeni bir rekora imza atarken, petrol, çelik, alüminyum ve tarım da seçimi yakından takip ediyor. Yılbaşından bu yana değeri yüzde 35 artan altının cazibesi ABD seçimleriyle daha da arttı ve fiyat dün Asya işlemlerinde 2.800 dolara dayandı.

“Önce Amerika” altında süper döngü başlatabilir

GSC Commodity Intelligence analistleri müşterilerine yazdıkları bir notta, “Trump’ın seçimden zaferle çıkarsa çok sayıda ekonomik faktörün etkisiyle altın fiyatlarında yeni bir süper döngüyü ateşleyebilir. İtici güçlerin başında ise gümrük vergileri konusundaki duruşu geliyor” diye yazdı. Kuruluş, Donald Trump’ın, gümrük vergileri koymaya yeniden odaklanarak “Önce Amerika” söylemine geri dönebileceği uyarısı yaptı ve şöyle dedi: “Trump, tüm Çin mallarına yüzde 60 gümrük vergisi koyma fikrini ortaya attı. Bu, nihayetinde küresel enflasyonu yeniden canlandırabilecek ve altın gibi güvenli liman varlıklarına olan talebi artırabilecek bir hamle.”

EV sübvansiyonlarının azalması petrol talebini artırır

Capital Economics de, ABD seçim sonuçlarının enerji, metaller ve tahıllar gibi emtialar üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor. Kuruluşun kıdemli iklim ve emtia ekonomisti Bill Weatherburn, “Adayların araç emisyonları, LNG ihracatı ve İran’a yönelik dış politika duruşu konusundaki görüşleri arasındaki farklılıklar önümüzdeki beş yıl içinde petrol ve doğal gaz fiyatlarını etkileyecek” diyor. Uzman, Trump’ın seçilmesi halinde elektrikli araçlara yönelik sübvansiyonları kaldırmaya veya araç emisyon standartlarını zayıflatacağına dikkat çekiyor ve bunun ABD’de daha yüksek petrol talebine yol açacağını ifade ediyor.

Amerikan çeliği daha pahalı hale gelebilir

Trump’ın başkanlığında çelik ve alüminyuma uygulanan gümrük vergilerinin, şu anda muafiyet kapsamında olan Kanada, Avrupa Birliği ve Meksika’ya da uygulanmak üzere genişletilme riski var. ABD’nin çelik tüketiminin yüzde 20-25’inin çelik ithalatından oluştuğunu göz önünde bulundurarak, “Muafiyetli ortaklara uygulanacak gümrük vergileri, yerli çeliği daha pahalı hale getirecektir” deniliyor.

Küresel altın talebi 100 milyar doları aştı

Dünya Altın Konseyi'ne göre, küresel altın talebi üçüncü çeyrekte yaklaşık yüzde 5 artarak, bu dönem için rekor kırdı ve tüketim ilk kez 100 milyar doların üzerine çıktı. Konseyin raporunda satın alma hacminin 1.313 tona çıktığı, alımların özellikle Batı'dan gelen daha güçlü yatırım akışları tarafından desteklendiği belirtildi. Metalin üçüncü çeyrekteki yüzde 13'lük artışında yatırım akışları önemli rol oynadı; ETF'ler, külçeler ve madeni paralara olan toplam talep, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgalinden bu yana en güçlü seviyelere ulaştı.

Önceki seçimlerin altına etkisi

■ Jimmy Carter’ın 1977’den 1981’e kadar olan başkanlığı sırasında, altının fiyatı yüzde 326 arttı. Bazı analistler, Carter’ın dönemindeki fiyat artışının, Richard Nixon döneminde Altın Standırdı’nın terk edilmesine bağlıyor.

■ Ronald Reagan’ın 1981’den 1989’a kadar görevde olduğu dönemde, kıymetli metalin fiyatı yüzde 26 düştü. Reagan’ın ilk ve ikinci dönemi arasında altının değer kaybı yüzde 50’yi buldu. ABD ekonomisinin toparlanması ve Sovyetler Birliği ile müzakerelerin başlamasıyla birlikte altın fiyatı, yüzde 50 düştü.

■ Barack Obama 2017’de Beyaz Saray’dan ayrıldığında, altın fiyatları, sekiz yıl önce göreve geldiği zamana kıyasla yüzde 44 artmıştı. ABD borç tavanı ve hükümetin 2011’de borç yükümlülüklerini yerine getirememe korkuları nedeniyle altın, Obama’nın başkan olarak ilk gününe kıyasla yüzde 122 daha yüksek olan 1.895 dolara fırladı.

■ Donald Trump’ın başkanlığı döneminde ve COVID-19 salgınının yarattığı ekonomik olumsuzluklar göz önüne alındığında, kıymetli metalin fiyatı Ağustos 2020’de 2.000 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve Trump’ın göreve geldiği ilk güne göre yüzde 72 arttı.

■ Joe Biden yönetiminde, altın başlangıçta yatay hareket etti, ancak bugüne kadarki döneminde, öncelikle daha geniş makro faktörler ve merkez bankası alımları nedeniyle yüzde 30’dan fazla kazanç sağladı.