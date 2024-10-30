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Rusya'da perakende ticaret hacmi yükselişe geçti

Rusya'da perakende ticaret hacmi, bu yılın ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 artarak 40,2 trilyon rubleye (yaklaşık 412 milyar dolar) yükseldi.

AA
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Rusya'da perakende ticaret hacmi yükselişe geçti
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Rusya Devlet İstatistik Kurumu (Rosstat) verilerine göre, ülkede perakende ticaret hacmi, eylülde 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 6,5 artarak 4,8 trilyon rubleye çıktı.

Ülkenin perakende ticaret hacmi, yılın 8 ayında ise 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 7,8 artarak 40,2 trilyon rubleye yükseldi.

Söz konusu dönemde, perakende ticaret hacminin yüzde 96'sını ticari kuruluşlar ve bireysel girişimciler oluştururken, yüzde 4 perakende marketler ve fuarlar tarafından gerçekleştirildi.

Perakende ticaret hacminde gıda ürünleri yüzde 46,1 paya sahipken, gıda dışı ürünler ise toplam hacmin yüzde 53,9'unu oluşturdu.

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