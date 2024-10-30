Rusya'da perakende ticaret hacmi yükselişe geçti

Rusya Devlet İstatistik Kurumu (Rosstat) verilerine göre, ülkede perakende ticaret hacmi, eylülde 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 6,5 artarak 4,8 trilyon rubleye çıktı.

Ülkenin perakende ticaret hacmi, yılın 8 ayında ise 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 7,8 artarak 40,2 trilyon rubleye yükseldi.

Söz konusu dönemde, perakende ticaret hacminin yüzde 96'sını ticari kuruluşlar ve bireysel girişimciler oluştururken, yüzde 4 perakende marketler ve fuarlar tarafından gerçekleştirildi.

Perakende ticaret hacminde gıda ürünleri yüzde 46,1 paya sahipken, gıda dışı ürünler ise toplam hacmin yüzde 53,9'unu oluşturdu.