Altının onsu 2025'te 3 bin dolara ulaşabilir

EVRİM KÜÇÜK

Büyük merkez bankalarının parasal genişlemeleri ve ABD'de başkanlık seçimleri için yapılan yarışın da etkisiyle ons altın fiyatları hız kesmeden yükseliş eğilimini içinde. Bugün başlayıp iki gün sürecek Fed toplantısında piyasalar 2020’den bu yana ilk ABD faiz indirimi olasılığıyla karşı karşıya. Toplantıda artan 50 baz puanlık faiz indirim umudu altını destekliyor.

Spot altın, dün günün ilk yarısında ons başına 2.590 dolara dayanıp tarihi bir zirveye ulaştı. Jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler ile güçlü merkez bankaları alımlarının yarattığı güvenli liman talebiyle yıllık yüzde 25 artışla fiyatlar 2020’den bu yana en güçlü yıllık performansına doğru ilerliyor. Bu artışta en sıcak faktör ise Fed’den 50 baz puanlık faiz indirimi. CME FedWatch aracı, yatırımcıların şu anda ABD’de 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığının yüzde 55, 50 baz puanlık bir indirim olasılığının ise yüzde 45 olarak fiyatladığını gösteriyor.

ABD’de seçim yarışı altına talep yaratıyor

Daha agresif bir faiz indirimi beklentileri doların değerlemesini olumsuz etkileyerek altını yükseltti. Sıfır getirili bir varlık olarak altın, faiz oranları aşağı doğru kaydığında daha çekici hale geliyor çünkü bu, kıymetli metali tutmanın fırsat maliyetini azaltıyor.

Dünya Altın Konseyi Piyasa Stratejisti Joseph Cavatoni, “Ayrıca, Batılı yatırımcıların talebini canlandıran diğer faktörleri de değerlendiriyoruz. Bunlar arasında, yaklaşan ABD seçimlerinin belirsizliği artırması ve altının ani risklere karşı bir korunma aracı olarak hizmet etmesi de yer alıyor” dedi. 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri, olası piyasa oynaklığının yatırımcıları güvenli liman altına yöneltmesiyle altın fiyatlarını yükseltebilir.

Hedefler 3000 dolara kilitlendi

■ CİTİ RESEARCH: Kuzey Amerika Emtia Başkanı Aakash Doshi, ABD’deki faiz indirimleri, borsa yatırım fonlarından gelen güçlü talep ve fiziksel talebin etkisiyle fiyatların yakın vadede 2.600 dolara, 2025 ortalarında 3.000 dolara ulaşabileceğini söyledi.

■ KCM TRADE: Baş piyasa analisti Tim Waterer, “Fed’in bu hafta 50 baz puanlık bir kesinti yaparak baltayı kullanma ihtimali altın ve doları zıt yönlere sevk etti. Altın için genel koşullar elverişli olmaya devam ediyor ve daha fazla kazanç olası. Eğer dolar düşüş eğilimini sürdürürse, altın yılsonuna kadar 2.700 dolara ulaşabilir” dedi.

■ ANZ: Kısa vadeli altın fiyat tahminini 2.700 dolar/ons seviyesine, 2025 yılsonu fiyat tahminini ise 2.900 dolar/ onsa yükseltti. Bankanın emtia stratejistlerinden Soni Kumari, ABD enflasyonunun Fed’in hedefi olan yüzde 2’ye doğru ilerlemesiyle birlikte, faiz oranlarındaki gevşeme döngüsünün bu ay başlayabileceğini ve bunun da altın fiyatlarını destekleyeceğini söyledi. Yine de fiyat artışının yoğunluğunun kısa vadede Fed’in faiz indirimlerinin hızına bağlı olacağını ifade eden Kumari, “Düşen reel faiz oranları ve zayıflayan dolar, merkez bankalarının altın alımları güçlü kalmaya devam ederken, yaklaşan gevşeme döngüsü sırasında muhtemelen altınla olan ters ilişkiyi güçlendirecek” dedi

■ UBS: Bankanın analistleri, altının makroekonomik ve jeopolitik belirsizliklere karşı bir korunma aracı olarak değerine işaret ederek, altın hakkındaki yükseliş beklentilerini yinelediler. Bankanın uzmanları 2025 ortasına kadar 2.700 dolar/ons hedef fiyatını koruyor. Bankanın raporunda şöyle denildi: “ABD’deki getiri beklentilerinin düşmesi ve merkez bankalarının ABD dolarından çeşitlendirmeye gitmesi nedeniyle 2024’te altın şimdiye kadarki en yüksek fiyatına ulaştı. Altın, yüksek oynaklık dönemlerinde hisse senetlerinden daha iyi performans göstererek bu tarihi eğilimi bir kez daha teyit etti”

■ RJO FUTURES: Kıdemli Piyasa Stratejisti Daniel Pavilonis, ons başına 3.000 dolarlık hedefe ulaşmanın mümkün olduğunu belirterek, bu senaryonun seçimlerin ardından yaşanacak siyasi huzursuzluktan kaynaklanabileceğini söyledi.

■ MACQUARİE: Altın fiyat tahminlerini yükseltti ve şimdi önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde ons başına 2.600 dolarlık çeyrek ortalama döngüsel zirve bekliyor, ayrıca 3.000 dolara doğru bir artış potansiyeli görüyor.