ANZ’den petrol tahmini: 100 doların üzerine çıkma olasılığı azaldı

Avustralya merkezli, çok uluslu bir banka olan Australia and New Zealand Banking Group (ANZ), petrol fiyatlarına ilişkin yeni beklentisini açıkladı.

Petrol fiyatının kalıcı olarak 100 dolar/varil seviyesinin üzerine çıkması olasılığının büyük ölçüde azaldığını savunan ANZ, gelecek 12 ay için fiyat hedefinin 95 dolar/varil olarak koruduğunu bildirdi.

OPEC'in arz politikasının petrol piyasasının temellerine duyarlı kalmaya devam etmesini beklediklerini ifade eden ANZ, "Eğer talep bekledikleri gibi artmazsa, sekizler grubunun petrol için gönüllü 2,2 milyon varil/güh kesintilerinin aşamalı olarak kaldırılmasını ertelemeleri muhtemeldir." değerlendirmesini de yaptı.

ANZ, petrol piyasasının daha da sıkılaşması halinde yılın ikinci yarısında stoklarda bir azalma görüleceğini de vurguladı.