Arz endişelerinin azalması petrol fiyatlarını geriletti

Brent ham petrol vadeli işlemlerde 2,24 dolar, yüzde 2,89 düşüşle varil başına 75,22 dolardan işlem görürken, ABD Batı Texas petrolü de vadeli işlemlerde 2,14 dolar düşüşle varil başına 71,70 dolar seviyesinde işlem gördü.

Fiyatlar bu hafta yaklaşık 4 dolar düşerek, yatırımcıların İsrail'in İran'dan gelen bir füze saldırısına misilleme yapmayı planladığı için arz riskleri konusunda endişelendiği geçen cuma gününe kadar olan yedi seansta elde edilen kümülatif kazançları neredeyse sildi.

ANZ Research analistleri, "Bu üst üste üçüncü aylık düşüş, daha önce iyimser olan tahminlerinin daha da gerilediğini gösteriyor. Irak aşırı üretimi telafi etmek için söz verdiği ekstra kesintilerde hala herhangi bir ilerleme kaydetmiyor" dedi.

Yılın ilk dokuz ayında dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'e yapılan ham petrol sevkiyatındaki düşüş de fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu ve veriler ithalatın geçen yıla göre yaklaşık yüzde 3 düştüğünü gösterdi. OPEC'in 2024 yılı için büyüme tahminini 650.000 varil/günden 580.000 varil/gün (bpd) seviyesine düşürmesiyle Çin, OPEC'in not indiriminin büyük kısmını oluşturdu.

Citi: Petrolde varil fiyatı 100 dolar üzerine çıkarabilir

Citi Research, Orta Doğu'da artan çatışmalar nedeniyle piyasanın bu aylarda arz kayıplarından korkma veya bu kayıpları gerçekleştirme potansiyelinin arttığını belirterek, bu çeyrek ve bir sonraki çeyrek için petrol fiyatlarına ilişkin boğa senaryosunu yükseltti.

Banka, 2024'ün dördüncü çeyreği ve 2025'in ilk çeyreği için boğa senaryosunu 80 dolar/varilden 120 dolar/varile yükseltti. Bununla birlikte, Citi, "zayıf petrol piyasası temelleri nedeniyle Brent petrolü için 2024 dördüncü çeyrek tahminimizi 74 dolar/varil ve 25 ilk çeyrek tahminimiz 65 dolar/varil için olarak koruyoruz" diye ekledi.

Ayrıca, OPEC+'nın aralık ayından itibaren üretimi artırmasını ve petrol arzı risklerinin yüzde20 olasılıkla azalmasını içeren ayı senaryosunu 2024'ün dördüncü çeyreği için 60 dolar/varil ve 1Ç/25 için 55 dolar/varil olarak tuttuğunu belirtti.