Bakır, ABD seçimleri ve Çin gündeminde yükselişe geçti

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, TSİ 05.25'te yüzde 0,2 artışla 9.718,5 dolar/tona yükselirken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) Aralık bakır kontratı, yüzde 0,9 artışla 77.660 yuan/tona (10.929,56 dolar) çıktı.

Analistler, bakırın kısa vadeli eğiliminin seçimi kimin kazandığına ve Çinli yetkililerin hangi detayları açıklayacağına bağlı olacağını belirterek, Trump'ın başkanlığı Çin'le ticaret gerilimini arttıracağı için fiyatlar üzerinde baskı yaratabileceği uyarısında bulundu.

ABD başkanlık seçimleri bugün yapılacak, ancak Demokrat Kamala Harris ve Cumhuriyetçi Donald Trump arasındaki kıran kırana yarışın galibi sandıkların kapanmasından sonraki günler boyunca belli olmayabilir.

Fed toplantısı bekleniyor

Yatırımcılar yaygın olarak Fed'in perşembe günü yapacağı iki günlük toplantının sonunda faiz oranını 25 baz puan indirmesini bekliyor.

Çin Ulusal Halk Kongresi Daimî Komitesi'nin bu haftaki toplantısı da yatırımcıların teşvik önlemleri hakkında daha fazla ayrıntı araması nedeniyle odak noktasında yer alıyor.

Çin'in hizmet faaliyetleri Ekim ayında son üç ayın en yüksek hızında genişledi ve Pekin'in büyük teşvik hamlesinin iş koşullarını iyileştirmeye yardımcı olduğuna dair ilk işaretlerin yardımıyla gerçekleşti.

LME'de alüminyum yüzde 0,2 artışla 2.625,5 dolar/tondan, nikel yüzde 0,5 artışla 16.090 dolar/tondan, çinko yüzde 0,3 artışla 3.044,50 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,2 artışla 2.036,50 dolar/tondan ve kalay yüzde 0,2 artışla 32.220 dolar/tondan işlem gördü.