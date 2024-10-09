Bakır, düşününü ikinci güne taşıdı

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda Kasım vadeli bakır kontratı, TSİ 06.12'de yüzde 1 düşüşle 77.430 yuan/tona (10.959,66 dolar) geriledi. Londra Metal Borsası'nda üç aylık bakır, yüzde 0,2 artışla 9.763 dolar/tona yükseldi ancak bir önceki seansta görülen iki haftanın en düşük seviyesine yakın seyretti.

Analistler, Çin'den daha somut bir bilgi alınmazsa bakır fiyatlarının mevcut seviyeden daha da düşebileceğini belirtti.

Dünyanın en büyük ana metal tüketicilerinden biri olan Çin, tüm yıl büyüme hedefine ulaşma konusunda güvenini ifade etti. Ancak yeni veya büyük önlemlerin yeterince detaylandırılmaması, Pekin'in ekonomiyi mevcut çöküşten çıkarma konusundaki kararlılığına ilişkin endişelere yol açtı.

LME'de alüminyum yüzde 0,6 düşüşle 2.556,5 dolar/tona gerileyerek 26 Eylül'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

LME'de nikel yüzde 0,3 düşüşle 17.720 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,7 düşüşle 2.088,5 dolar/tondan, çinko yüzde 1 düşüşle 3.060 dolar/tondan ve kalay yüzde 0,6 artışla 33.065 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de alüminyum yüzde 0,8 düşüşle 20.530 yuan/tondan, nikel yüzde 0,5 düşüşle 134.760 yuan/tondan, çinko yüzde 2,3 düşüşle 24.980 yuan/tondan, kurşun yüzde 0,9 kayıpla 16.805 yuan/tondan ve kalay yüzde 1,5 düşüşle 264.370 yuan/tondan işlem gördü.

Bu arada, BMI 2024 yılı için çinko fiyat tahminini 2.700 dolar/tona yükseltirken, sıkılaşan piyasa temellerinin fiyatları yukarı çektiğini belirtti.