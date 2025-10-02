Bakır fiyatı, arz endişeleriyle yükselişte

Metalin yükselişinde zayıf dolar ve Londra Metal Borsası'ndaki (LME) stok azalışları da etkili oldu.

LME'de bakırın ton fiyatı, %0,33 artışla 10.413,5 dolara yükseldi. Bu artışta, Ağustos ayında Şili'nin bakır üretiminde yıllık bazda %9,9'luk rekor düşüş ve küresel piyasalarda artan arz endişeleri belirleyici oldu. Aynı zamanda, dolar endeksinin 97,672 seviyelerinde bir haftanın en düşük seviyesine yaklaşması, bakır gibi dolar bazlı emtiaları destekledi. LME bakır stokları da Ağustos başından bu yana en düşük seviye olan 141.725 tona geriledi. Çin'in imalat PMI verisinin 49,8 ile üst üste altıncı ayda daralma göstermesi ise küresel talebe yönelik bazı endişeleri canlı tuttu.

Diğer metallere bakıldığında, alüminyum %0,26, kurşun %0,5, kalay %0,24 ve çinko %0,28 oranında değer kazanırken, nikel %0,06 düşüşle işlem gördü.