  1. Ekonomim
  2. Kripto Para
  3. Bitcoin fiyatı, 7 haftanın zirvesinden döndü
Takip Et

Bitcoin fiyatı, 7 haftanın zirvesinden döndü

Fed'den faiz indirim beklentilerinin güçlenmesiyle ABD hisse senetlerindeki rekor, kripto paralara da yaradı. 7 haftanın zirvesine ulaşan Bitcoin fiyatı sonrasında kayba yöneldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bitcoin fiyatı, 7 haftanın zirvesinden döndü
Takip Et

Zayıf ABD özel sektör istihdam verilerinin ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) faiz indirim beklentilerini artırmasının ardından ABD hisse senetlerinin yeni rekor seviyelere yükselmesi kripto paralara da olumlu yansıdı.

Bitcoin 7 haftanın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra geriledi. 119 bin 473 doları gören Bitcoin, şu sıralarda düne göre sadece yüzde 0,9 artışla 118 bin 652 dolarda.

Çarşamba günü açıklanan ADP verileri, özel sektör işverenlerinin Eylül ayında beklenmedik bir şekilde 32.000 kişiye işten çıkardığını gösterdi. Ağustos ayı istihdam rakamları da ilk açıklanan 54.000 kişilik artıştan 3.000 kişilik bir düşüşe revize edildi.

Bu veriler piyasaların 29 Ekim toplantısında Fed'in bir faiz indirimi daha yapacağını tamamen fiyatlamasına neden oldu.

ABD hükümetinin kapanması, cuma günkü tarım dışı istihdam raporu da dahil olmak üzere resmi verilerin açıklanmasının ertelenebileceği anlamına geliyor.

Altının gramı 5 bin 180 liradan işlem görüyorAltının gramı 5 bin 180 liradan işlem görüyorEkonomi

 

Kripto Para
Citigroup, Ether ve Bitcoin tahminlerini revize etti
Citigroup, Ether ve Bitcoin tahminlerini revize etti
Bitcoin hızlı düştü, hızlı yükseldi
Bitcoin hızlı düştü, hızlı yükseldi
Bitcoin, bir haftanın en yüksek seviyesinden geriledi
Bitcoin, bir haftanın en yüksek seviyesinden geriledi
Citi: 2030 yılına kadar kripto para piyasası bu rakama ulaşabilir
2030 yılına kadar kripto para piyasası bu rakama ulaşabilir
Deutsche Bank açıkladı: Bitcoin, altının yerini alacak mı?
Bitcoin, altının yerini alacak mı?
9 büyük Avrupa bankası, stablecoin çıkarmak için şirket kurdu
9 büyük Avrupa bankası, stablecoin çıkarmak için şirket kurdu