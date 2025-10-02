Bitcoin fiyatı, 7 haftanın zirvesinden döndü

Zayıf ABD özel sektör istihdam verilerinin ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) faiz indirim beklentilerini artırmasının ardından ABD hisse senetlerinin yeni rekor seviyelere yükselmesi kripto paralara da olumlu yansıdı.

Bitcoin 7 haftanın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra geriledi. 119 bin 473 doları gören Bitcoin, şu sıralarda düne göre sadece yüzde 0,9 artışla 118 bin 652 dolarda.

Çarşamba günü açıklanan ADP verileri, özel sektör işverenlerinin Eylül ayında beklenmedik bir şekilde 32.000 kişiye işten çıkardığını gösterdi. Ağustos ayı istihdam rakamları da ilk açıklanan 54.000 kişilik artıştan 3.000 kişilik bir düşüşe revize edildi.

Bu veriler piyasaların 29 Ekim toplantısında Fed'in bir faiz indirimi daha yapacağını tamamen fiyatlamasına neden oldu.

ABD hükümetinin kapanması, cuma günkü tarım dışı istihdam raporu da dahil olmak üzere resmi verilerin açıklanmasının ertelenebileceği anlamına geliyor.