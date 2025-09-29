Bakır fiyatı Şanghay'da geriledi, LME'de yükseldi

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) bakırın fiyatı %0,25 oranında gerileyerek ton başına 82.290 yuana düştü ve altı ayın zirvesinden uzaklaştı. Bu düşüş, geçen hafta Grasberg madenindeki aksaklıkların etkisiyle yaşanan %3,4'lük yükselişin ardından geldi. Endonezya hükümeti, kayıp işçileri arama çalışmaları nedeniyle Grasberg madenindeki faaliyetleri durdurmuştu. Çin piyasaları, 1-8 Ekim tarihleri arasında Ulusal Gün tatili nedeniyle kapalı kalacak olması da piyasada bir miktar belirsizlik yarattı.

Londra Metal Borsası'nda (LME) bakır fiyatları %0,97 artışla ton başına 10.280 dolar seviyesine yükselirken, diğer metallerde karışık bir tablo gözlendi.

SHFE'de çinko %1,57 düşerken, piyasanın fazlalık verdiği belirtildi. Kurşun %1,06, nikel %0,77, kalay %0,64 ve alüminyum %0,24 oranında geriledi.

LME'de ise alüminyum %0,2, çinko %0,3, nikel %0,2 değer kazanırken, kurşun %0,42 ve kalay %0,2 düştü.

Çin'in demir dışı metal endüstrisini canlandırma ve düşük katma değerli projelerden kaçınma planları da uzun vadede piyasa beklentilerini etkiliyor.