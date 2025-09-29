  1. Ekonomim
  Bakır fiyatı Şanghay'da geriledi, LME'de yükseldi
Bakır fiyatı Şanghay'da geriledi, LME'de yükseldi

Endonezya'daki Grasberg madenindeki kesintilerin yol açtığı güçlü yükselişin ardından Şanghay bakır fiyatları düşüş yaşarken, demir dışı metaller piyasası Çin'in ulusal tatili öncesinde karışık bir tablo çizdi. Geçen haftaki kazanımlar, maden aksaklıklarının neden olduğu arz endişelerinin hafiflemesi ve talep baskısının artmasıyla tersine döndü.

Bakır fiyatı Şanghay'da geriledi, LME'de yükseldi
Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) bakırın fiyatı %0,25 oranında gerileyerek ton başına 82.290 yuana düştü ve altı ayın zirvesinden uzaklaştı. Bu düşüş, geçen hafta Grasberg madenindeki aksaklıkların etkisiyle yaşanan %3,4'lük yükselişin ardından geldi. Endonezya hükümeti, kayıp işçileri arama çalışmaları nedeniyle Grasberg madenindeki faaliyetleri durdurmuştu. Çin piyasaları, 1-8 Ekim tarihleri arasında Ulusal Gün tatili nedeniyle kapalı kalacak olması da piyasada bir miktar belirsizlik yarattı.

Londra Metal Borsası'nda (LME) bakır fiyatları %0,97 artışla ton başına 10.280 dolar seviyesine yükselirken, diğer metallerde karışık bir tablo gözlendi.

SHFE'de çinko %1,57 düşerken, piyasanın fazlalık verdiği belirtildi. Kurşun %1,06, nikel %0,77, kalay %0,64 ve alüminyum %0,24 oranında geriledi.

LME'de ise alüminyum %0,2, çinko %0,3, nikel %0,2 değer kazanırken, kurşun %0,42 ve kalay %0,2 düştü.

Çin'in demir dışı metal endüstrisini canlandırma ve düşük katma değerli projelerden kaçınma planları da uzun vadede piyasa beklentilerini etkiliyor.

