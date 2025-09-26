Bakır fiyatı, yuanın zayıflamasıyla geriledi

  1. Ekonomim
Bakır fiyatları, haftalık yükselişin ardından %0,7 düşerek ton başına 10.190 dolara geriledi. Endonezya’daki Grasberg madeninde yaşanan kazanın küresel arzı etkilemesiyle fiyatlar Perşembe günü 15 ayın zirvesi olan 10.485 dolara çıkmıştı.

Endonezya hükümeti, mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmaları nedeniyle Freeport ile üretimi durdurma kararı aldı. Bu durum, 2025-2026 için beklenen küresel bakır fazlasını azaltacak olsa da piyasayı açık verilecek noktaya getirmeyecek.

Macquarie'den Alice Fox, bu gelişmenin kısa vadede fiyatları destekleyeceğini ancak 10.000 doların üzerinde kalıcılığın zor olduğunu belirtti.

Çin yuanının dolara karşı zayıflaması da baskı yaratıyor. Zayıf yuan, Çinli alıcılar için dolar bazlı metalleri daha pahalı hale getiriyor. Şanghay’daki bakır stokları bu hafta %6,6 azalırken, ithalat talebini yansıtan Yangshan primi 53 dolarda sabit kaldı.

Diğer metallerde de düşüş yaşandı: Alüminyum %0,4, çinko %1, kurşun %0,9, nikel %0,5 gerilerken, kalay %0,1 düştü.

