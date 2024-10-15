Bakır fiyatları, Çin belirsizliği ve dolardaki yükseliş nedeniyle baskılandı

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) en çok işlem gören Kasım vadeli bakır kontratı, yüzde 0,7 düşüşle 76.970 yuan/tona (10.855,98 dolar) geriledi.

Londra Metal Borsası'ndaki (LME) üç aylık bakır kontratı, TSİ 04.40'ta yüzde 0,1 9.648 dolar/tona indi.

Veriler, Çin'in ihracat büyümesinin Eylül ayında keskin bir şekilde yavaşladığını ve ithalatın beklenmedik bir şekilde yavaşladığını gösterdi. Hafta sonu yayınlanan bir başka rapor ise üretici fiyatlarındaki deflasyonun derinleştiğine dikkat çekerek Pekin'in daha fazla teşvik önlemi alması yönündeki baskıyı artırdı.

Çin, cumartesi günü büyümeyi canlandırmak için borçlanmayı “önemli ölçüde artırma” sözü verdi, ancak yetkililer paketin büyüklüğü veya zamanlaması hakkında özel bir bilgi vermedi.

Bu arada, Çin'in işlenmemiş bakır ithalatı Eylül ayında ağustos ayına kıyasla yüzde 15,4 artışla 479.000 tona yükseldi.

SHFE'de alüminyum yüzde 0,5 düşüşle 20.770 yuan/tondan, nikel yüzde 0,9 düşüşle 134.050 yuan/tondan, çinko yüzde 1,6 düşüşle 25.070 yuan/tondan, kurşun yüzde 1,7 düşüşle 16.490 yuan/tondan ve kalay yüzde 1,7 düşüşle 263.550 yuan/tondan işlem gördü.

LME'de alüminyum yatay seyrederek 2.593,50 dolar/tondan, nikel yüzde 0,2 kayıpla 17.640 dolar/tondan, çinko yüzde 0,5 düşüşle 3.067 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,5 düşüşle 2.054 dolar/tondan ve kalay yüzde 0,2 düşüşle 32.380 dolar/tondan işlem gördü.