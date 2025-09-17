Bakır fiyatları doların güçlenmesiyle geriledi

Şanghay vadeli işlemlerinde bakır, %0,65 düşüşle ton başına 80.560 yuan seviyesinden kapanırken, 12 Eylül'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Londra Metal Borsası'nda (LME) ise bakır fiyatları %1,18 gerileyerek ton başına 10.009 dolara düştü ve 11 Eylül'den bu yana kaydedilen en düşük seviye oldu. Doların güçlenmesi, dolar dışındaki para birimleri kullanan alıcılar için emtiaları daha pahalı hale getirerek talebi olumsuz etkiliyor. Ayrıca, Çin'deki yüksek fiyatlar nedeniyle yavaşlayan talep de piyasada bir "bekle ve gör" yaklaşımına neden oluyor.

Bu gelişmelerin yanı sıra, Anglo American ve Codelco'nun Şili'deki bakır madenlerini ortaklaşa işletecekleri duyuruldu. Diğer metallere bakıldığında, Şanghay vadeli işlemlerinde alüminyum %0,38, nikel %0,81 düşerken, kurşun %0,12 yükseliş kaydetti; kalay ve çinko ise az değişiklik gösterdi. LME'de ise alüminyum %0,68, nikel %0,89, kurşun %0,5, kalay %0,99 ve çinko %0,64 oranında geriledi.