Bakırda arz sıkıntısı fiyatlara yansıyabilir

Bakırda spot fiyat ile vadeli teslimat fiyatı arasındaki fark, 1994’ den bu yana en büyük fark oluştu.

Bakır tüccarlarının beklentilerinin önümüzdeki aylarda bakır piyasasının daha da sıkılaşacağı yönünde şekillenmesinin sebebi, Çin'in yavaşlayan ekonomik büyümesine ilişkin hayal kırıklığının yerini küresel arzın kısılacağı korkusunun alması.

Çin'in talebinin düşeceği tahmin ediliyor

Binalardan elektrik hatlarına kadar her şeyde kullanıldığı göz önüne alındığında, küresel ekonomik sağlığın önemli bir barometresi olan bakırın Haziran ayında teslimat fiyatı spot fiyatından 105 dolar daha pahalı yani ton başına 8.832 dolar seviyesinde. Bloomberg verilerine göre, mevcut fiyat ve gelecekteki teslimat fiyatı arasındaki fark, 1994’den bu yana en büyük fark. Analistler, bu büyük farkın şu anda yeterli arzla baskılandığını düşünüyor ancak durumun hızla değişebileceğinden de endişe ediyor. Avustralya merkezli finansal hizmetler şirketi Macquarie, Çin'in bakır talebindeki artışın geçen yılki yüzde 6,7 seviyesinden bu yıl yüzde 3,9'a gerliyeceğini tahmin ediyor.

Bu arada, Beijing’in bu ayki teşvik beklentilerinin altında kalması sonrasında tüccarlarda Çin'den gelen bakır talebine ilişkin beklentilerini düşürdüler. Wuhan merkezli Zhengxin Futures’ın kıdemli analisti Zhang Jiefu, "Tüketici talebindeki toparlanma beklendiği kadar güçlü değil" dedi.