Petrol fiyatları ABD-Çin anlaşmasıyla yukarı yönlü

Bu karar, küresel ekonomik büyüme ve ham petrol talebi üzerindeki olası olumsuz etkileri azaltma potansiyeli taşıyor.

Erken işlemlerde Brent ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,3 artışla 66,85 dolara yükselirken, Batı Teksas petrolü (WTI) yüzde 0,2 artışla 64,12 dolara çıktı.

Bu adım, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki tırmanan ticaret savaşının küresel ekonomik büyümeyi ve ham petrol talebini azaltabileceği endişelerini hafifletti.

Yatırımcılar şimdi, gümrük vergilerinin tüketici fiyatlarına nasıl yansıdığını ölçmek için bugün ilerleyen saatlerde açıklanacak ABD enflasyon verileri öncesinde bekle-gör moduna geçti.

Piyasa ayrıca, Ukrayna'daki savaşın olası bir çözümünün Rus petrol arzındaki aksama korkularını hafifleteceği düşünülen, Cuma günü gerçekleşecek Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki merakla beklenen zirveyi de bekliyor.