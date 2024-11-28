Bakırda dolar ve Trump endişeleri düşüşe neden oldu

Bakır fiyatları, doların yükselmesi ve ABD'nin Çin ürünlerine uygulayacağı gümrük vergilerinin metal tüketimine zarar verebileceği endişeleriyle geriledi.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, TSİ 07.08'de yüzde 0,2 düşüşle 9.000 dolar/tona gerilerken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) ocak ayı bakır kontratı, yüzde 0,2 düşüşle 73.800 yuan/tona (10.187,04 dolar) indi.

ABD Başkanı seçilen Donald Trump bu hafta başında yaptığı açıklamada, ocak ayında göreve geldikten sonra tüm Çin mallarına yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulayacağını söyledi.

Bir işlemci yaptığı değerlendirmede, insanların Trump'ın politikaları ve Çin hükümetinin bunlara nasıl tepki vereceği konusunda daha fazla ayrıntı beklediği için bakır fiyatlarının kısa vadede dar aralıklarda işlem göreceğini belirtti.

LME'de alüminyum yüzde 0,5 düşüşle 2.583 dolar/tondan, nikel yüzde 0,9 artışla 16.025 dolar/tondan, çinko yüzde 0,6 düşüşle 3.112,50 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,3 artışla 2.063,50 dolar/tondan ve kalay yüzde 0,3 düşüşle 27.860 dolar/tondan işlem gördü.