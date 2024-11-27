Bakır yükselişi sürdüremedi

Bakır, yeni katalizör beklenirken dar aralıkta işlem gördü. Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, TSİ 06.49'da yüzde 0,2 artışla 9.021 dolar/tona yükselirken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) ocak ayı bakır kontratı, yatay seyrederek 73.870 yuan/tondan (10.180,12 dolar) işlem gördü.

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump pazartesi günü Çin, Kanada ve Meksika'ya yönelik planladığı gümrük vergilerinin detaylarını açıkladı ve tüm Çin mallarına yüzde 10 ek gümrük vergisi getirme sözü verdi.

Fiyatlar hafta başında düştü, ancak Çin'e yönelik gümrük vergileri şimdiye kadar beklenenden daha az olduğu için sonunda geri geldi.

LME'de alüminyum yüzde 0,1 artışla 2.614 dolar/tondan, nikel yüzde 0,2 artışla 16.020 dolar/tondan, kalay yüzde 2,6 düşüşle 28.150 dolar/tondan, çinko yüzde 0,6 artışla 3.094,50 dolar/tondan ve kurşun yüzde 0,5 artışla 2.031 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de alüminyum yüzde 0,4 düşüşle 20.520 yuan/tondan, nikel yüzde 1,6 düşüşle 126.250 yuan/tondan, kalay yüzde 3,2 düşüşle 234.710 yuan/tondan, çinko yüzde 2 artışla 25.610 yuan/tondan ve kurşun yüzde 0,2 artışla 17.225 yuan/tondan işlem gördü.

Çarşamba günü açıklanan resmi verilere göre Çin'in ekim ayı sanayi kârları, bir önceki yılki düşük bazın da etkisiyle daha önceki düşüşlerini daralttı, ancak ekonominin hala zayıf talep ve deflasyon baskılarıyla mücadele etmesi nedeniyle kazançlar üzerindeki engeller devam ediyor.

Piyasa katılımcıları Çin'in ekonomiyi desteklemek için daha fazla teşvik önlemi açıklamasını ve bunun da metal tüketimini artırmasını umuyor.