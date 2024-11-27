Demir, Çin verileriyle yükseldi

Demir cevheri fiyatları, güçlü çelik üretiminin Çin'deki bir dizi zayıf ekonomik veriye ağır basmasıyla üst üste üçüncü seansta da yükseldi.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) ocak ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05:33'te yüzde 0,38 artışla 786,5 yuan/tona (108,40 dolar) çıktı.

Singapur Borsası'ndaki gösterge aralık ayı demir cevheri, yüzde 0,48 artışla 103,05 dolar/tondan işlem gördü.

Analistler demir cevheri piyasalarının, Çin'in çelik üretimindeki artışın fiyatları desteklemesiyle yeniden 100 doların üzerinde seyrettiğini belirterek Çin Demir ve Çelik Birliği'nin verilerine dayanarak, Çin'in çelik üretiminin yılın bu dönemi için ortalama oranların oldukça üzerinde kaldığını ve son üç haftadaki üretimin son üç yılın aynı dönemindeki ortalamaya kıyasla yüzde 9,5 arttığını kaydetti.

Tüketici fiyatlarının son dört ayın en düşük seviyesinde seyrettiği, sanayi üretiminin düşüş eğilimini sürdürdüğü ve Ekim ayında yeni konut fiyatlarının son dokuz yılın en hızlı düşüşünü yaşadığı krizin vurduğu Çin ekonomisinde talep zayıf seyretmeye devam ediyor.

Bu arada Çinli yetkililer, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Çin'den gelen mallara ağır gümrük vergileri uygulama vaadinin tüm tarafların ekonomilerine zarar vereceği, enflasyonun yükselmesine neden olacağı ve istihdam piyasalarına zarar vereceği konusunda uyardı.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 2,04 ve yüzde 1,22 düştü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri zayıfladı. İnşaat demiri yüzde 0,27, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,2, filmaşin yüzde 1,2 ve paslanmaz çelik yüzde 1,14 düştü.