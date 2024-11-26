Demirde yükselişi Trump baskıladı

Demir cevheri, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın göreve geldiğinde yeni gümrük vergileri uygulama sözü kazanımları sınırlasa da küresel çelik üretiminin güçlenmesiyle üst üste ikinci seansta da artış kaydetti.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) ocak ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05.40'ta yüzde 0,77 artışla 786,5 yuan/ton (108,41 dolar) seviyesinden işlem gördü.

Singapur Borsası'ndaki gösterge aralık ayı demir cevheri yüzde 0,19 artışla 102,8 dolar/ton oldu.

Dünya Çelik Birliği dün üretim verilerini yukarı yönlü revize ederek ekim ayında küresel ham çelik üretiminin geçen Cuma bildirilen yüzde 0,4'lük artışa kıyasla bir önceki yıla göre yüzde 1 arttığını gösterdi.

Son verilere göre, dünyanın en büyük metal üreticisi ve tüketicisi olan Çin'de ham çelik üretimi geçen ay yüzde 2.9 arttı.

Bu arada Trump, Pekin ABD'ye yasadışı uyuşturucu akışını durdurana kadar tüm Çin mallarına yüzde 10 ek gümrük vergisi getirme sözü verdi.

Washington'daki Çin Büyükelçiliği yaptığı açıklamada, Trump'ın gümrük vergilerinin yol açacağı bir ticaret savaşını ne ABD'nin ne de Çin'in kazanacağını söyledi.

Analistler, demir cevheri piyasalarının aralık ayı başında yapılması planlanan Politbüro toplantısı ve aralık ayı ortasında yapılması planlanan Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı da dahil olmak üzere yaklaşan Çin toplantılarına odaklanmış durumda olduğunu belirtti.

DCE'de koklaşabilir kömür yüzde 0,7 düştü ve kok kömürü yüzde 0,44 yükseldi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çoğu çelik göstergesi yükseldi. İnşaat demiri yüzde 0,4, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,3, filmaşin yüzde 1,2 değer kazanırken, paslanmaz çelik yüzde 0,7 değer kaybetti.