Çin, alüminyum ihracına set çekme kararı aldı

EVRİM KÜÇÜK

Piyasalarda gözler ABD’de başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump’ın olası ithalat tarifelerine çevrilmişken, ticaret ortaklarının baskısı altındaki Çin alüminyum ihracatına set çekecek bazı kararlar açıkladı. Alüminyumda ihracatı teşvik eden vergi kolaylıkları iptal edildi. Bunun küresel piyasalarda bazı sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor.

Fiyatlar 2.700 dolara yaklaştı

Çin Maliye Bakanlığı Cuma günü, 1 Aralık'tan itibaren alüminyum için ihracat vergisi iadesi politikasını sonlandıracağını bildirdi. Açıklama sonrasında Londra Metal Borsası’nda (LME) 3 ay vadeli alüminyumun fiyatı yüzde 6’ya yakın yükselişle ton başına 2.700 dolara yaklaştı. Fiyatların yılbaşından bu yana kazancı da yüzde 10’u aştı.

Üretim 40 milyon tondan fazla

Yılda 40 milyon tondan fazla üretimle küresel alüminyumun yarısından fazlasını üreten Çin'in teşvikleri sonlandırması Çin alüminyumunu dünya pazarlarında daha pahalı hale getirip ihracat hacminin düşmesine neden olabilir. 2024’ün ilk yarısında yıllık bazda yüzde 13 arttı. Ayrıca küresel ticari eğilimlerde değişikliklere yol açabilir. Çin alüminyumuna büyük ölçüde bağımlı olan ülkeler, azalan Çin ihracatının bıraktığı boşluğu doldurmak için alternatif kaynaklar aramak zorunda kalabilir.

ING Research uzmanı Ewa Manthey ve Inga Fechner tarafından yapılan bir analizde de, bu hamlenin Çin’in küresel piyasalardaki önemli rolünü, fiyatları ve talebi etkileme kabiliyetini gösteren stratejik bir güç hareketi olabileceğine dikkat çekiliyor. Makalede, metal fiyatlarındaki yükselişi Çin’in müzakerelerde bir koz olarak kullanabileceği ifade ediliyor.

‘Çin’de bakır yerine daha fazla alüminyum kullanılmalı’

Çin’de bakır izabe tesislerinin karlılıkları üzerindeki baskı artıyor. Çin Demir Dışı Metaller Endüstri Birliği (CNIA) Başkanı Ge Honglin, Bakır sektörünün karşı karşıya olduğu zorluklara dikkat çekip daha fazla alüminyum ve geri dönüştürülmüş bakır kullanılması gerektiğini söylüyor. Ge, bakırın yerine alüminyumun kullanılmasının ekonomik avantajlar sağlayacağını belirtiyor.

Bakır fiyatları 8.500 dolara inebilir

Bu arada bakır fiyatının yılsonuna kadar 8.500-9.000 dolar/ton aralığına doğru gerilemesini bekleyen Citi, 0-3 ay için bakır fiyatı tahminini 9500 dolar/ton seviyesinden 8500 dolar/tona çekti.

Başka emtialar da etkilenecek

Çin 1 Aralık'tan itibaren alüminyumun yanında geniş bir yelpazedeki emtia ve diğer ürünlere yönelik ihracat vergisi iadelerini da azaltacak. Ülke, bazı rafi ne petrol ürünleri, fotovoltaikler, piller ve bazı metalik olmayan mineral ürünler için ihracat vergisi iade oranını yüzde 13’ten yüzde 9’a düşürecek. Bakır ürünleri ile kimyasal olarak değiştirilmiş hayvansal, bitkisel veya mikrobiyal sıvı ve katı yağlara yönelik indirimler de iptal edilecek.