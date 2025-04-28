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Çin'in altın tüketimi azaldı

Çin Altın Birliği'nin yaptığı açıklamaya göre, yüksek altın fiyatlarının altın takılara olan talebi azaltmaya devam etmesi nedeniyle Çin'in altın tüketimi 2025 yılının ilk çeyreğinde yıllık yüzde 5,96 düşüşle 290.492 tona geriledi.

Haber Merkezi
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Çin'in altın tüketimi azaldı
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Altın fiyatlarındaki artış tüketici davranışlarında bir değişime yol açarken, altın süs eşyaları ve takılar gibi geleneksel altın ürünleri yerini yatırım aracı olarak külçe ve sikke altına bıraktı.

Altın mücevherat tüketimi ilk çeyrekte yıllık yüzde 26,85 düşüşle 134.531 tona gerilerken, jeopolitik belirsizlik ve ekonomik dalgalanma ortamında güvenli liman arayan yatırımcıların etkisiyle külçe ve sikke altın tüketimi yüzde 29,81 artışla 138.018 tona yükseldi.

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