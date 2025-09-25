Demir cevheri tatil öncesi talebiyle yükseldi

Çin'in Dalian emtia borsasında demir cevheri vadeli işlemleri %0,25 artışla ton başına 805,5 yuan seviyesine yükseldi. Ancak Singapur emtia borsasında demir cevheri vadeli işlemleri ton başına 105,6 dolara gerileyerek %0,09'luk bir düşüş yaşadı. Piyasadaki bu hareketlilik, tatil öncesi stok yenileme faaliyetlerinin yanı sıra, Çin ile BHP arasındaki Jinblebar karışım cevheri alımlarına yönelik sözleşme anlaşmazlığı gibi faktörlerden de etkilendi. Ayrıca, Ragasa Tayfunu'nun Güney Çin'deki inşaat talebi üzerindeki olumsuz etkisinin tatil sonrası toparlanması bekleniyor. Yüksek sıcak metal üretimi de tatil öncesi stok yenilemeyi destekleyen önemli bir faktör olarak öne çıktı.

Küresel ham çelik üretimi ağustos ayında %0,3 artarken, Çin'in üretimi %0,7 düşüş gösterdi. Avrupa Birliği, ABD'ye çelik ve alüminyum ihracatı üzerindeki tarifelerin düşürülmesini talep etmeye devam ediyor.

Diğer emtialara bakıldığında, Dalian Emtia Borsası'nda koklaşma kömürü fiyatları %0,98, kok fiyatları ise %2 oranında artış kaydetti. Şanghay çelik kıyaslama fiyatları da çoğunlukla yükselişle seyretti; inşaat demiri %0,32, sıcak haddelenmiş rulo ise %0,24 artış gösterdi.