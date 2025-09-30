Demir cevheri, üçüncü çeyreği önemli kazançla tamamlıyor

Dalian Emtia Borsası'nda işlem gören demir cevheri vadeli kontratları günü yüzde 0,64 düşüşle 780,5 yuan/ton seviyesinde tamamlarken, Singapur demir cevheri kontratları da hafif bir gerilemeyle 105,25 dolar/tondan işlem gördü. Çin'in imalat sektörü üst üste altıncı ayında daralma gösterirken, yeni ihracat siparişlerinde ise bir artış kaydedildi.

Çelik marjları baskı altında kalmaya devam ederken, ham madde karlılığında ise iyileşme gözlendi. Bu durum, Dalian'da kok kömürü ve kok fiyatlarının düşmesine ve Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik gösterge fiyatlarının gerilemesine neden oldu. Tangshan'daki kütük üretimi artış gösterse de, satışlardan elde edilen karların daraldığı belirtildi.