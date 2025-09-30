  1. Ekonomim
Demir cevheri, üçüncü çeyreği önemli kazançla tamamlıyor

Çin'deki zayıf imalat verilerinin demir cevheri vadeli işlemlerini düşürmesine rağmen, piyasa temmuz ve ağustos aylarındaki güçlü performansı sayesinde çeyreklik bazda önemli kazançlar elde etti.

Dalian Emtia Borsası'nda işlem gören demir cevheri vadeli kontratları günü yüzde 0,64 düşüşle 780,5 yuan/ton seviyesinde tamamlarken, Singapur demir cevheri kontratları da hafif bir gerilemeyle 105,25 dolar/tondan işlem gördü. Çin'in imalat sektörü üst üste altıncı ayında daralma gösterirken, yeni ihracat siparişlerinde ise bir artış kaydedildi.

Çelik marjları baskı altında kalmaya devam ederken, ham madde karlılığında ise iyileşme gözlendi. Bu durum, Dalian'da kok kömürü ve kok fiyatlarının düşmesine ve Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik gösterge fiyatlarının gerilemesine neden oldu. Tangshan'daki kütük üretimi artış gösterse de, satışlardan elde edilen karların daraldığı belirtildi.

