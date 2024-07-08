Demir cevherinde 'endişeli' düşüş

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Eylül vadeli demir cevheri, gün içi ticareti %3,3 düşüşle 825,50 yuan/ton (113,56 dolar) seviyesinde tamamladı.

Singapur Borsası'nda ağustos ayı demir cevheri, %1,8 düşüşle 108,4 doalr/tona geriledi.

Düşüşler, ABD Merkez Bankası'nın güvercin yorumlarının ve yatırımcıların 15-18 Temmuz'daki önemli toplantıdan itibaren Çin ekonomisini canlandırmak için ek önlemler alma umutlarının desteklediği haftalık kazancın ardından geldi.

Ancak analistler, son zamanlarda nihai çelik ürünlerine yönelik talebin beklenenden düşük olmasına işaret ederek, gerçek arz ve talep durumunun iyileşmediğini ve bu nedenle geçen hafta ulaşılan yüksek fiyat seviyesinin sürdürülmesinin zor olacağını belirtti.

Çelik üreticilerinin zayıf alımları nedeniyle liman stokları arttı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri çoğunlukla düşüş eğilimindeydi. İnşaat demiri %2,3, sıcak haddelenmiş rulo %1,9, filmaşin %2,3 düşerken, paslanmaz çelik çok az hareket etti.