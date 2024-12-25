Demir fiyatlarında oynaklık

Dalian'da demir cevheri vadeli işlemleri, Çin'den daha fazla teşvik umutları havayı desteklemesine rağmen birçok bölgede Noel tatili nedeniyle zayıf işlemler nedeniyle dar aralıkta işlem gördü.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) mayıs ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05.47'da yüzde 0,13 düşüşle 775 yuan/tondan (106,18 dolar) işlem gördü.

Kontrat, seansın başlarında 782 yuan/ton ile gün içi en yüksek seviyeye ulaştı.

Singapur Borsası Noel nedeniyle bugün kapalı.

Analistler “Talep görünümüne karşı temkinli duruş ve yüksek liman stokları, yukarı yönlü potansiyeli sınırlayan rüzgarlar olarak hareket etti” yorumunda bulundu.

Ancak analistlere göre, çelik üreticilerinin kış stoklarının devam etmesi ve sıcak metal üretimindeki düşüş hızının yavaşlayacağına dair beklentiler de bir miktar destek sağladı, bu nedenle cevher fiyatları muhtemelen aralıkta seyredecek.

DCE'de koklaşabilir kömür yüzde 1,05 arttı ve kok kömürü yüzde 0,23 düştü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çoğu çelik göstergesi artış kaydetti. İnşaat demiri yüzde 0,27, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,09, filmaşin yüzde 0,94 artarken, paslanmaz çelik yüzde 0,42 düştü.

Analistler, genel olarak, çelik piyasasında arz ve talep temellerinde çok fazla çelişki olduğuna vurgu yaparak “Çelik ürünleri kısmen stok eritmeye devam etti çünkü inşaat çeliği tüketimi, inşaat projelerine akan daha fazla sermaye sayesinde durgun bir talep sezonunda olağandışı bir esneklik gösterdi” değerlendirmesinde bulundu.