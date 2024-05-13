Emtia piyasasında Fed kaynaklı olumlu fiyatlamalar ve arz endişeleri öne çıktı

Emtia piyasasında, geçen hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülde faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentilerden kaynaklanan olumlu fiyatlamalar ve arz endişeleriyle yükseliş eğilimi hakimdi.

Emtia piyasasında, geçen hafta pozitif seyir izlendi. Fed'in eylülde faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentilerden kaynaklanan olumlu fiyatlamalar, emtia piyasası üzerinde etkili oldu.

Ayrıca değerli metaller, baz metaller ve tarım grubundaki arz endişeleri de emtia piyasasındaki yükselişe etkide bulundu.

Tarım grubunda, özellikle iklim olaylarından dolayı üretimin azalacağına yönelik endişelerden kaynaklanan yükselişler görüldü.

Platin arz açığı riskiyle karşı karşıya

Geçen hafta ons bazında altın yüzde 2,5, gümüş yüzde 6,1, paladyum yüzde 3,2, platin yüzde 4,1 değer kazandı.

Altının ons fiyatı, iş gücü piyasasında soğuma işaretlerinin devam etmesinin Fed'in bu yıl faiz indirimi yapabileceğine dair beklentileri güçlendirmesiyle 5 haftanın en hızlı yükselişini kaydetti.

Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerin devam etmesi, gümüş fiyatlarının sert yükselmesine neden oldu.

Londra merkezli çok uluslu özel kimyasallar ve sürdürülebilir teknolojiler şirketi Johnson Matthey, Rusya'dan yapılan platin sevkiyatlarının geçen yılın en yüksek seviyelerinden normale dönmesi ve ürüne olan endüstriyel talebin gücünü koruması nedeniyle platin piyasasının 2024'te son 10 yılın en büyük arz açığıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Baz metallerde bakırın yükselişi öne çıkmaya devam ediyor

Baz metallerde de bakır fiyatlarının yükselişi öne çıkmayı sürdürüyor. Tezgah üstü piyasada geçen hafta fiyatlar libre bazında bakırda yüzde 2,5, çinkoda yüzde 1,2, kurşunda yüzde 0,9 yükselirken, alüminyumda 1,2, nikelde yüzde 0,6 azalış kaydetti.

Bakırın libresi 4,75 dolarla 2 yılın en yüksek seviyesini gördü. Bakır fiyatları Fed'in faizlerde indirime gideceğine ilişkin ihtimallerini artırması ve ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'ın bakıra ilişkin artan arz stresi konusunda uyarıda bulunmasıyla yükseldi.

Bakır madenlerinin küresel çapta talebi karşılamakta zorlanması da bakır fiyatlarını yukarı yönlü etkiliyor.

Enerji grubuna bakıldığında ise Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 gerilerken, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gazın İngiliz Termal Birimi (MMBtu) cinsinden fiyatı yüzde 5,1 arttı.

Brent petrolün varil fiyatındaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'deki talep endişeleri etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının bir önceki hafta 509 bin varille beklentilerin aksine arttığını öngördü. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 430 bin varil azalacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), 2024 ve gelecek yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti.

EIA'nın "Mayıs 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, küresel petrol stoklarındaki düşüş ve jeopolitik gerilimlerle nisanda bir önceki aya göre 5 dolar artarak ortalama 90 dolar seviyesinde işlem gören Brent türü ham petrolün varil fiyatı, üst üste dördüncü aylık artışını kaydetti.

Azalan üretim ve sıvılaştırılmış doğal gaza (LNG) yönelik artan talep, ABD doğal gaz fiyatlarında yakın zamanda yaşanan artışın önemli nedenleri arasında yer aldı. Teksas'taki Freeport LNG tesisinin üretime dönmesiyle LNG tesislerinde doğal gaz kullanımı arttı.

İklim olayları buğday ve mısır fiyatlarının yükselmesine neden oldu

Tarım grubunda geçen hafta sert yükselişler görüldü.

Chicago Ticaret Borsası'nda geçen hafta kile başına fiyatlar buğdayda yüzde 6,3, mısırda yüzde 2,1, soya fasulyesinde yüzde 0,3, pirinçte yüzde 2,7 arttı.

Buğdayın kile başına fiyatı 6,6525 dolarla 9 ayın, mısırın kile başına fiyatı 4,72 dolarla 5 ayın en yüksek seviyesini gördü. Olumsuz hava koşulları buğday ve mısır fiyatlarının artmasına neden oldu.

Rusya'da donların yaşanması, Brezilya'da sel, ABD'de mısır kuşağındaki yağış ve Arjantin'de çekirgelerin büyümeyi engelleyen ve mısır tanelerini gevşeten zararlı bir bakteri yayması, buğday ve mısır fiyatlarını etkileyen önemli unsurlar arasında yer aldı.

Soya fasulyesi fiyatları, Çin'de kullanılan soya yağının ABD tarafından açıklanması beklenen tarifeler listesine dahil edilebileceğine dair iddialar nedeniyle yükseldi.

Intercontinental Exchange'de libre bazında fiyatlar pamukta yüzde 0,7, kahvede yüzde 0,2 artış kaydederken, şekerde yüzde 0,1 azaldı. Kakaonun ton başına fiyatı ise yüzde 9,2 arttı.

Dünya pamuk üretim tahminlerinin düşüş göstermesi, pamuk fiyatlarının artmasına yol açtı.

Kahve üretimine yönelik artan endişelerle beraber talebin artması, kahve fiyatlarında yükselişe neden oldu.

Kakao fiyatlarında sert dalgalanmalar devam ediyor

Nisanda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra, bazı yatırımcıların hızlı fiyat artışı nedeniyle pozisyonlarını kapatmak zorunda kalmaları nedeniyle kakao fiyatları bir önceki hafta keskin şekilde düştü. Ancak kakao fiyatları geçen hafta yeniden yükseldi.

Batı Afrika'da son yağışlar bir sonraki hasatla ilgili endişeleri hafifletmişti ancak kakao üreten önde gelen bölgedeki çiftçiler, hala son sıcak hava dalgalarından kaynaklanan olumuz koşulların etkilerini yaşıyor.

Hasadın yeterli seviyede olmaması nedeniyle küresel kakao talebi karşılanamadı ve dünyanın dört bir yanındaki limanlarda kakao depoları yıllardır olmadığı kadar boş kaldı.