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Gıdada dev bir pazar doğuyor

Pandemi sonrasında popüler hale gelen sağlığa yararlı bileşenlerle zenginleştirilmiş gıda pazarı hızlı büyüyor. Ürünün temel besin değerine ek olarak, amino asitler, vitaminler, mineraller, proteinler, yağ asitleri ve probiyotikler içeren gıda ve içecek ürünlerinden oluşan fonksiyonel gıdalarda pazar büyüklüğünün, bu yıl 364 milyar doları aşması bekleniyor. Fortune Business Insight tarafından hazırlanan raporda, bu ürünlerde küresel pazarın yıllık ortalama yüzde 10 büyümeyle 2032 yılında 800 milyar dolara ulaşacağı beklentisine yer veriliyor.

Evrim Küçük
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Gıdada dev bir pazar doğuyor
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EVRİM KÜÇÜK

Bir gıda ürününün temel besin değerine ek olarak, sağlık yararları sağlamak amacıyla fonksiyonel gıdalarla zenginleştirilmesi devasa bir pazar haline geliyor. Özellikle COVID-19 pandemisinin dünyayı vurması sonrasında birçok kişinin bağışıklığını güçlendirmek için yollar aradığı günümüzde fonksiyonel gıda ve içecek pazarı, sektörün en önemli gelir artışının yaşandığı alanlardan biri haline geldi.

Biyo-aktif bileşenlerle zenginleştiriliyor

Fonksiyonel gıdalar ve içecekler, ürünün temel besin değerine ek olarak, yararını artırmak amacıyla biyo aktif olarak zenginleştirilmesi olarak tanımlanıyor. Bu katkılar arasında amino asitler, vitaminler, mineraller, proteinler, yağ asitleri ve prebiyotikler bulunuyor. Üreticiler, bağırsak sağlığından uyku kalitesinin iyileştirilmesine ve bağışıklık sisteminin geliştirilmesine kadar birçok şeye hitap eden fonksiyonel yiyecek ve içecek formüle ediyor.

Pazarda beklenti yılda %10 büyüme

Fortune Business Insight tarafından hazırlanan rapora göre Küresel fonksiyonel gıda ve içecek pazarı büyüklüğü 2023 yılında 333.34 milyar dolar olarak gerçekleştikten sonra, bu yıl pazarın 364.18 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor. 2023’de yarım trilyon doları aşması beklenen pazarın, 2032’de 793.60 milyar dolarlık büyüklüğe erişmesi bekleniyor. Pazarın 2024-2032 döneminde yüzde 10.23’lük yıllık ortalama büyüme oranı elde edeceği öngörülüyor.

Hipermarketler en büyük satış kanalı

Ülke bazında an büyük pazar payına 117.22 milyar dolarla ABD’nin sahip olması bekleniyor. Bölgesel olarak bakıldığında ise küresel pazarda en yüksek payın Asya Pasifik’e ait olacağı düşünülüyor. Sektörde satış kanallarına bakıldığında, internet üzerinden satışlarda artış olmasına karşın, küresel pazarda süpermarket/ hipermarket segmentinin hakim sahip olması bekleniyor.

Fortune Business araştırmasına göre, pazarın en önemli oyuncuları arasında Nestle, Danone, General Mills, Glanbia Plc ve The Coca-Cola Company yer alıyor. Fonksiyonel gıda ürünlerinin formülasyonu için yeni teknolojilerin geliştirilmesi, küresel pazardaki ürün yeniliklerini de yönlendiriyor. Kapsülleme teknolojisi, enzim teknolojisi, vakum emdirme teknolojisi ve yenilebilir kaplama teknolojisi gibi teknolojiler, fonksiyonel gıda ve içeceklerin geliştirilmesinde giderek daha fazla kullanılıyor.

Süt ürünleri başı çekiyor, tahıllar ikinci sırada

Grand View Research’ün bir başka araştırmasına göre, bu sektörde başı süt ürünleri çekiyor. Örneğin içerisine D vitamini eklenen içecekler, peynirler, probiyotik ile güçlendirilen ürünler market raflarında kendine yer buluyor. Ardından unlu gıda ve tahıllar geliyor. Özellikle tahıl barların satışında artan bir grafik izleniyor. Un ve tahıllara B vitamini ve demir eklenmesi, gıda zenginleştirmenin örnekleri arasında..

Omega-3 ve probiyotikler en çok kullanılan bileşen

En çok aranan fonksiyonel bileşenler ise omega-3 yağ asitleri ve probiyotikler. Araştırma şirketi Mintel’in bulgularına göre de özellikle kadınlar arasında kolajen, vitamin katkılı, probiyotikli ürünleri giderek daha fazla tercih ediyor. Ayrıca bebeklerin gelişimine destek olması için doymamış yağ asitleri, vitaminler ve mineraller ile desteklenen bebek mamaları zenginleştirilmiş gıdalardan bazıları. B12 vitamini ilave edilen bitkisel içecekler, vitaminli sular, iyotlu tuzlar da zenginleştirilmiş besinler arasında.

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