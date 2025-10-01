Gümüş fiyatlarında çifte zirve!
Gümüş fiyatları, ABD'de hükümetinin kapanmasının ardından zirve yaptı. Ons gümüş 15 yılın en yükseğine çıkarken, gram gümüş tarihi rekorunu kırdı.
ABD'de hükümetinin kapanması haberi sonrasında gümüşte yeni rekorlar test edildi. Ons gümüş erken işlemlerde 47,55 dolara ulaşarak 15 yılın yeni zirvelerini görmesi sonrasında, saat 12.57 itibarıyla yüzde 1,42 primle 47,30 dolar düzeyinde alıcı buluyor.
Hareketin desteğiyle erken işlemlerde tarihi zirvesinin 63,61 liranın üzerine taşıyan gram gümüş ise, şimdilerde yüzde 1,36 artışla 63,20 liradan el değiştiriyor.