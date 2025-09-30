Tarih verildi: Dev banka altında yeni rekor bekliyor

İsviçre merkezli küresel yatırım bankası UBS, son analiz notunu yayımladı.

Bankanın analistleri, altın piyasasının boğa senaryosuna geçiş yaptığını belirterek, ons altının 2026 yılının ortasına kadar 4 bin 200 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngördü.

Bu tahmin, önceki beklentilerin oldukça üzerinde ve rekor seviyede bir hedefi işaret ediyor. Banka, daha önce 2025 sonu için 3 bin 800 dolar ve 2026 ortası için 3 bin 900 dolar olan hedeflerini, sırasıyla 300 ve 200 dolar artırmış oldu.

Banka, altının hisse senetleri ve tahvillerle düşük korelasyona sahip olması nedeniyle enflasyon ve jeopolitik risklere karşı güvenli liman özelliğini koruduğunu vurguladı.

Bununla birlikte, fiyat dalgalanmaları ve ABD para politikasındaki olası değişimlerin de yatırımcıların göz önünde bulundurması gereken riskler arasında yer aldığı ifade edildi.