Kazakistan bu yıl kaya petrolü çıkarmayı planlanıyor

Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov, hammadde sektöründe gerçekleştirecekleri çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu yıl ilk kez kaya petrolü üretimine başlamayı planladıklarını kaydeden Bektenov, "Bu petrol ve doğal gaz sektörüne yatırım çekmek için teşvik yaratacaktır." dedi.

Bektenov, bunun yanı sıra toplam rezervi yaklaşık 19 milyar metreküp olan "Zapadnaya Prorva" ve "Barhannoe" sahalarında doğal gaz üretimine başlayacaklarını belirterek, "Karagandı bölgesinde ise 17 çeşit nadir toprak elementi bulunan büyük bir yatak keşfedildi." diye konuştu.

Başbakan Bektenov, ayrıca Karagandı bölgesinde elektrikli araçlara yönelik akü üretiminde kullanılan grafit konsantresinin üretimi için fizibilite çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Daha önce ülkede, iki büyük kaya petrolü yatağının keşfedildiği belirtilmişti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de dün yapılan hükümetin değerlendirme toplantısında, kaya petrolü rezervlerinin teknik olarak zor olmasına rağmen ekonomiye kazandırılması gerektiğini dile getirmişti.