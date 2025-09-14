MAPEG, TPAO'nun bir adet petrol arama ruhsatını uzattı

MAPEG'in konu ile ilgili ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, TPAO'nun Diyarbakır sınırları içinde yer alan "AR/TPO/K/L44-c1, c2" pafta numaralı 17 bin 755 hektar alanı kaplayan petrol arama ruhsatının süresinin 20 Temmuz 2025'ten 20 Temmuz 2027'ye kadar iki yıl uzatılmasına karar verildi.

Bir başka ilana göre, Seyl Enerji AŞ, M44-c3,c4 no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 10.09.2025 tarihli dilekçesiyle müracaat etti.