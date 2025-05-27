Metaller taleple düştü, dolarla tutundu

Londra'da metaller, Çin'de zayıflayan bakır talebinin etkisiyle düşüş yaşadı, ancak dolardaki gevşeme düşüşü hafifletti.

Londra Metal Borsası'nda üç aylık bakır, TSİ 07.02'de yüzde 0,31 düşüşle 9.580,5 dolar/tona geriledi.

Çinli danışmanlık şirketi Everbright Futures'a göre, türev alımları nispeten temkinli, son kullanıcı talebi kademeli olarak yavaşlıyor ve bakır talebi sezon dışına yaklaştıkça temeller zayıflayabilir.

Analistler, fotovoltaik hücreler, teller ve kablo siparişlerinin zayıfladığını ve genel bakır tüketim artış oranının düştüğünü, ancak 90 günlük tarife askıya alınması nedeniyle talebin dirençli kalabileceğini belirtti.

ABD ve Çin ayın başlarında kısasa kısas gümrük vergilerini azaltma ve 90 günlük bir duraklama uygulama konusunda anlaştı, ancak geçici ateşkesin ardından ne olacağı konusunda hala belirsizlik var.

Bu arada, dolar endeksi yüzde 0,1 düşerek üst üste üçüncü seansta da geriledi.

Bugün açıklanan verilere göre, Çin'in sanayi kârları Nisan ayında hız kazandı.

Arz tarafında, Ivanhoe Mines dün yaptığı açıklamada, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki dev bakır madenindeki sismik faaliyetlerin yeraltı madencilik operasyonlarını durdurmasının ardından bu yıl için üretim tahminini askıya aldığını duyurdu.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda bakır kontratı, yüzde 0,04 düşüşle 78.240 yuan/tondan (10.881,33 dolar) işlem gördü.

LME'de alüminyum yüzde 0,63 değer kaybederek 2.448 dolar/tondan, çinko yüzde 0,41 düşüşle 2.690,5 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,4 düşüşle 1.983 dolar/tondan ve nikel yüzde 0,57 zayıflayarak 15.505 dolar/tondan ve kalay yüzde 0,26 düşüşle 32.735 dolar/tondan işlem gördü.