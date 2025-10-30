OPEC endişesi ağır bastı: Petrolde düşüş sürüyor

Petrol fiyatları, Trump’ın Çin lideri Xi ile görüşmesinin ardından tarifeleri düşüreceğini söylemesine rağmen erken işlemlerde geriledi. Brent petrol yüzde 0,6 düşüşle varil başına 63,94 dolara, Batı Teksas ham petrol ise yüzde 0,6 düşüşle 60,12 dolara indi.

Fiyatlar önceki seansta, ABD ham petrol stoklarındaki beklentilerin üzerindeki düşüşün etkisiyle yükselmişti. Ancak küresel arz fazlasına ilişkin endişeler piyasayı baskılamayı sürdürüyor.

MUFG’den Soojin Kim, "Ham petrol, OPEC+ ve rakip üreticilerden artan arz beklentileri nedeniyle üst üste üçüncü aylık düşüşüne doğru ilerliyor" dedi.

Kim, 2 Kasım’daki OPEC+ toplantısında sınırlı üretim artışının gündeme gelmesinin, yatırımcıların arz fazlası endişelerini artırdığını belirtti.

Bu arada, Fed beklendiği gibi faiz oranlarını düşürdü, ancak aralık ayında yeni bir indirim olasılığının zayıf olduğuna işaret etti.