OPEC+ İzleme Komitesi yarın toplanacak

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve OPEC+ olarak bilinen Rusya liderliğindeki müttefikleri, piyasayı ve üyelerin halihazırda uzatmayı kabul ettikleri üretim kesintilerini uygulamalarını gözden geçirmek için 3 Nisan'da çevrimiçi bir Ortak Bakanlık İzleme Komitesi (JMMC) toplantısı düzenleyecekler.

Konuya yakın kaynaklara göre, üretim kesintilerinin uzatılmasına ilişkin daha önce alınan karara atıfta bulunarak basit bir toplantı beklediklerini söyledi. Toplantının TSİ 1400'da yapılması bekleniyor.

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, üretim kesintilerini diğer OPEC+ üyesi ülkelerle eşit bir şekilde yaymak için Rusya'nın ikinci çeyrekte ihracat yerine petrol üretimini azaltmaya odaklanmaya karar verdiğini söyledi.