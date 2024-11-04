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OPEC+ petrol fiyatlarından rahatsız

DNB Markets analistlerine göre OPEC+'nın planlanan üretim artışını daha da erteleme kararı, grubun düşük 70 dolar seviyesindeki petrol fiyatlarından rahatsız olduğunu gösteriyor.

Haber Merkezi
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OPEC+ petrol fiyatlarından rahatsız
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OPEC+, zayıflayan fiyatlar ve talepteki durgunluğa ilişkin piyasa korkuları nedeniyle günde toplam 2,2 milyon varillik gönüllü üretim kesintilerini aralık ayı sonuna kadar sürdürme konusunda anlaştı.

DNB Markets analistleri, OPEC+'nın üretim artışını erteleme kararı fiyatlardan duyulan rahatsızlığı yansıtıyor açıklamasını yaptı.

DNB Markets analistleri Helge Andre Martinsen ve Tobias Ingebrigtsen müşterilerine gönderdikleri notta, “OPEC+'nın planlanan üretim artışlarını ertelemeye devam etmesi, aynı zamanda OPEC'in petrol piyasası raporunun petrol piyasasının son derece yetersiz olduğu konusunda ısrar etmesi oldukça çarpıcı. Tüm yıl boyunca OPEC'in petrol piyasası dengesinin gerçeklikle uyuşmadığını savunduk.” dedi.

OPEC+, küresel talebin bu yıl günde 1,93 milyon varil, önümüzdeki yıl ise günde 1,64 milyon varil artacağını tahmin ediyor.

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