OPEC+ petrolde Trump’a temkinli yaklaşıyor

OPEC+, Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesiyle ABD'nin petrol üretiminin yeniden artmasından çekiniyor.

Delegerin verdikleri bilgilerde göre daha fazla ABD petrolünün OPEC+'nın pazar payını daha da aşındıracağından ve üretici grubun fiyatları destekleme çabalarını engelleyeceğinden endişe ediliyor.

OPEC, ABD'nin dünyanın en büyük petrol üreticisi haline gelmesini sağlayan kayaç petrolü patlamasının başlangıcına kadar uzanan ABD'nin üretim artışlarını düşük tahmin etme geçmişine sahip. ABD şu anda dünya arzının beşte birini pompalıyor. Bazı delegeler ABD petrolü konusunda daha iyimser ve bunun nedeninin Trump olduğunu söylüyor.

Ekonomi ve hayat pahalılığına odaklanan bir seçimin ardından Trump'ın geçiş ekibi enerji sektörünü serbestleştirmek için geniş kapsamlı bir paket hazırladı. ABD'nin müttefiki OPEC+ üyelerinden bir delege "Trump'ın dönüşünün petrol endüstrisi için iyi bir haber olduğunu düşünüyorum, muhtemelen daha az katı çevre politikaları ile birlikte. Ancak ABD'de daha yüksek üretim görebiliriz, bu da bizim için iyi değil" dedi.