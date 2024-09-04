Petrol fiyatları 9 ayın dibinde: Hangi gelişmeler etkili oldu?

Petrol fiyatları, Libya ihracatını durduran siyasi anlaşmazlığın çözüleceği beklentileri ve küresel talep artışının azalacağı endişeleriyle düştü. Brent ham petrolü, dün yüzde 4,9 düştükten sonra, saat 10.49 itibarıyla yüzde 1,33 kayıpla 72,77 dolarda bulundu. ABD Batı Teksas ham petrol kontratları salı günü, yüzde 4,4 düştükten sonra 42 sent veya yüzde 0,58 düşüşle 69,93 dolara geriledi.

Fujitomi Securities Co Ltd analisti Toshitaka Tazawa, "Libya'daki anlaşmazlığı çözecek potansiyel bir anlaşma beklentisiyle Asya'da satışlar devam etti. Piyasa, Çin ve ABD'den gelen zayıf ekonomik göstergelerin ardından durgun yakıt talebine ilişkin endişeler nedeniyle de baskı altında kaldı" dedi.

Brent petrolde teknik olarak 76,37 ile 78,98 dolar aralığının direnç, 72,33 ile 70,90 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Fiyatlar üzerinde hangi gelişmeler etkili oldu?

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi tarafından atanan hükümet, Merkez Bankasının yönetimi konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle 26 Ağustos'ta tüm petrol sahaları, limanlar ve kurumlarda "mücbir sebep" ilan ettiğini, üretimin ve ihracatın durdurulması kararı aldığını bildirmişti.

Libya Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), dün ilgili taraflar arasında Merkez Bankası krizinin çözümüne yönelik ilk tur müzakerelerin yapıldığını duyurdu.

UNSMIL'nin açıklamasında, katılımcıların, Merkez Bankasını çevreleyen krizi çözmenin ve Libyalıların ve uluslararası ortakların kuruma olan güvenini yeniden tesis etmenin yolları konusunda önemli fikir birliğine vardıkları kaydedildi.

Söz konusu uzlaşmalar, piyasa oyuncularının olası arz sıkıntılarına ilişkin endişelerini hafifleterek aşağı yönlü fiyat hareketlerini destekledi.

Öte yandan, dün ABD'de açıklanan makroekonomik veriler, dünyanın en büyük petrol tüketicisi konumundaki ülkenin resesyona gidebileceği öngörülerini destekleyerek fiyatların gerilemesine sebep oldu.