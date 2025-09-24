  1. Ekonomim
Petrol fiyatları ABD stoklarındaki düşüşle desteklendi

Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarında düşüş olduğunu gösteren raporların küresel arzın daralacağına dair endişeleri artırmasıyla ikinci gün üst üste yükseldi.

Brent ham petrol vadeli işlemleri 13 sent (0,2%) artışla varil başına 67,76 dolar, ABD Batı Teksasham petrolü erken işlemlerde 15 sent (0,24%) artışla 63,56 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler Brent petrolünün 16 Eylül'de görülünr 68,69 dolara doğru bir hareket yapabileceğini ifade ediyorlar. İLk direnç ise 68,07 dolarda. Destek ise 67,34 ve 67,31 dolar.

Piyasa, Irak'ın Kürdistan bölgesinden petrol ihracatının yeniden başlatılmasına ilişkin müzakerelerin durmasıyla da etkilendi. Irak federal hükümeti, Kürt bölgesel yetkililer ve petrol şirketleri arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle, Türkiye'ye günde yaklaşık 230.000 varil petrol taşıyan boru hattı Mart 2023'ten bu yana durdurulmuş durumda ve borç geri ödeme garantileri bir anlaşmazlık noktası haline gelmiştir.

LSEG'den kıdemli petrol analisti Emril Jamil, fiyatların yakın vadede desteklenmeye devam edeceğini, ancak belirli bir aralıkta kalacağını belirtti. Rusya'dan gelen arz kesintileri de fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı yaratıyor, ancak ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarına ilişkin belirsizlikler daha fazla artışları sınırlıyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü'nün verilerine göre, geçen hafta ABD ham petrol stoklarında 3,82 milyon varil, benzin stoklarında 1,05 milyon varil düşüş görülürken, damıtık ürün stokları 518.000 varil arttı. Çarşamba günü açıklanacak resmi hükümet verilerinin, ham petrol ve benzin stoklarında artış, damıtık ürün stoklarında ise düşüş göstereceği tahmin ediliyor.

TPAO ve Petrogas'ın petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı

 

