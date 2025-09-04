Petrol fiyatları arz artışı endişeleriyle düşüşte

Petrol fiyatları dün başlayan düşüşünü bugün de sürdürdü. Piyasalar, üretim artışına yol açabilecek pazar günkü OPEC+ toplantısı için hazırlık yapıyor.

Brent ham petrolü, 47 sent veya %0,7 düşüşle varil başına 67,132 dolara, ABD Batı Teksas ham petrolü 48 sent veya %0,75 düşüşle 63,49 dolara geriledi.

Kaynaklara göre, OPEC+'nın pazar payını geri kazanmak istemesi nedeniyle, sekiz OPEC+ üyesinin pazar günü Ekim ayı için ilave üretim artışlarını görüşmesi bekleniyor. ANZ Research analistleri, herhangi bir ek arzın, mevsimsel talebin zayıf olduğu bir dönemde beklenen fazlalığı daha da derinleştirebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Citi ise OPEC+'nın bu yılın geri kalanında üretim miktarını değiştirmeyeceğini öngördü.

OPEC+, Nisan'dan Eylül'e kadar üretimi günde 2,2 milyon varil artırmayı ve BAE için ek 300.000 varil/gün artış yapmayı zaten kabul etmişti. Bu artışlara rağmen, Orta Doğu ham petrol fiyatları dirençli kaldı.

Commonwealth Bank analisti Vivek Dhar, OPEC+'nın artık Brent fiyatını önceki 70 dolarlık referans seviyesinden 60-65 dolar seviyesine çekmeyi hedeflediğini ve Batı Teksas petrolünde fiyatın 50-60 dolar aralığına düşmesiyle ABD kaya gazı ekonomisine baskı yapabileceğini söyledi.

Yatırımcılar ayrıca, API rakamlarının analistlerin 2 milyon varillik bir düşüş beklentisinin aksine 622.000 varillik sürpriz bir artış göstermesinin ardından, bugün açıklanacak resmi ABD ham petrol stok verilerini bekliyor.