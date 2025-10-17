  1. Ekonomim
Trump'ın iki hafta içinde Putin ile Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeyi görüşmek üzere buluşma planları olduğunu açıklamasının ardından ham petrol fiyatları geriliyor.

Petrol fiyatları, arz fazlası endişeleriyle aşağı çekiliyor
Ukrayna'da barışın sağlanmasının daha fazla Rus petrolünün küresel piyasalar akmasını sağlayacağı değerlendirmeleri fiyatları aşağı çekiyor. Piyasada arz fazlasının artacağı endişeleriyle Brent ham petrolü yüzde 0,5 kayıpla 60,78 , Batı Teksas petrolü yüzde 0,5 düşüşle 57,17 dolardan işlem görüyor.

ANZ analisti Daniel Hynes,"Trump'ın Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeyi görüşmek üzere Putin ile buluşacağının açıklanmasının ardından daha sıkı arz endişeleri hafifledi" dedi.

