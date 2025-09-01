Petrol fiyatları dar bir aralıkta kalmaya devam ediyor

Bu çelişkili faktörler, küresel ham petrol piyasalarında belirsizliğin sürmesine yol açıyor. Brent ham petrolü yüzde 0,44 artışla varil başına 67,79 dolara yükselirken, Batı Teksas ham petrolü ise ABD piyasalarının İşçi Bayramı nedeniyle kapalı olmasına rağmen yüzde 0,53 artışla varil başına 64,35 dolara ulaştı.

ANZ analistleri, tanker takip verilerine atıfta bulunarak, Rusya'nın limanlarından yapılan haftalık sevkiyatların dört haftanın en düşük seviyesi olan günde 2,72 milyon varile düşmesinin Rus petrol akışına ilişkin endişeleri canlı tuttuğunu belirtiyor.

Öte yandan, tüccarlar, OPEC+ ülkelerinden beklenen arz artışını fiyatlamaya devam ediyor. Bu artışın yılın ilerleyen dönemlerinde piyasayı arz fazlasına itmesi ve fiyatlar üzerinde baskı oluşturması bekleniyor. Ayrıca, Çin'in fabrika faaliyetleri ağustos ayında beş ayın en yüksek seviyesine ulaşarak toparlanma gösterse de, bu iyileşmenin sürdürülebilirliği konusunda soru işaretleri devam ediyor. Bu durum, küresel talep görünümünü etkileyebilecek önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.