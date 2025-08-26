Petrol fiyatları, jeopolitik belirsizliklerle düşüyor

Küresel piyasalarda petrol fiyatları, Ukrayna barış görüşmelerindeki belirsizlik ve ABD'nin Hindistan'a yönelik olası yaptırımları nedeniyle düşüş eğilimini sürdürüyor.

Brent ham petrolün varil fiyatı %1,53 düşüşle 67,75 dolara, Batı Teksas Ham Petrolü (WTI) ise %1,7'lik düşüşle 63,71 dolara geriledi.

ABD'nin, Rus ham petrolü alımları nedeniyle Hindistan'a ek %25 gümrük vergisi uygulama planı, Moskova'nın enerji akışlarını geçici olarak aksatabilir. Ancak, OPEC+ ülkelerinin arz artırımları ve gelecek yıl rekor düzeyde bir arz fazlası beklentisi piyasa duyarlılığını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Bu arada, yatırımcılar Başkan Trump'ın Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alacağını açıklamasının ardından genişleyen piyasa çalkantılarını da izliyor.

MUFG analisti Soojin Kim, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "İleriye dönük olarak, ticaret sürtüşmeleri, jeopolitik riskler ve ABD ekonomisindeki yumuşama işaretlerinin birleşimi, petrol fiyatlarını dar bir aralıkta tutarken, kısa vadeli oynaklık gümrük vergisi kararları ve ateşkes müzakereleriyle bağlantılı olacak" ifadelerini kullandı.