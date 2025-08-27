Petrol fiyatları yatay seyir izliyor

Brent petrolü varil başına 1 sent artarak 67,23 dolara yükselirken, ABD Batı Teksas ham petrolü 4 sent artışla 63,29 dolara çıktı. Her iki gösterge de dün %2’den fazla düşüş yaşamıştı.

Vanda Insights'ın kurucusu Vandana Hari, "Ukrayna’daki çıkmazın nasıl çözüleceğine dair belirsizlik sürüyor; bu da petrol piyasasında oynaklığı artırabilir, ancak muhtemelen dar bir bant içinde. Geçtiğimiz hafta içinde, Ukrayna'daki olası barışa yönelik indirimin çoğu geri alındı, ancak piyasa büyük bir arz riski primini fiyatlamaya da hazır değil" dedi.

ABD özel temsilcisi Steve Witkoff, bu hafta New York’ta Ukraynalı yetkililerle görüşeceğini, Washington’un aynı zamanda Moskova ile de temas halinde olduğunu açıkladı.

Öte yandan, ABD Çarşamba günü itibarıyla Hindistan’dan yapılan bazı ithalatlara %25’lik ek gümrük vergisi uygulamaya başladı. Böylece toplam tarife oranı %50’ye çıkarıldı. Başkan Donald Trump, bu hamlenin Hindistan’ın Rus petrolü alımlarına karşı bir yaptırım olduğunu belirtti.

Her ne kadar Hindistan’daki bazı rafineriler, ABD tarifeleri ve Avrupa Birliği’nin yaptırımları sonrasında Rus petrolü alımlarını durdurmuş olsa da, Hindistan’ın en büyük rafinerisi Indian Oil ile Bharat Petroleum, Eylül ve Ekim ayları için Rus ham petrolü alımına yeniden başladı.

ING emtia strateji başkanı Warren Patterson, “İkincil tarife, Hindistan’ı Rus petrolü almaktan caydırmakta yeterli olmadı. Piyasa, Hindistan’a yönelik Rus petrol akışlarını yakından izlemeye devam edecek” dedi.