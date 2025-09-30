Petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı sürüyor

Dün yüzde 3'ün üzerinde düşüş gösteren Brent ve Batı Teksas petrollerinde bugün de aşağı yönlü bir seyir var. ICE'de Brent Brent petrolü yüzde 0,65 düşüşle 67,53 dolardan, NYMEX'de Batı Teksas petrolü yüzde 0,60 kayıpla 63,07 dolardan işlem görüyor.

Teknik analisbtlere göre Brent petrolünde ilk destek 67,26 dolar. Buranın kırılması halinde 66,43 dolara doğru geri çekilme devam edebilir. Yukarıda direnç ise 68,60 dolarda.

Marex analisti Ed Meir, "OPEC+ hala üretim kotasının altında olsa da, piyasalar artan arz konusunda temkinli davranmaya devam ediyor" dedi.

Petrol fiyatları üzerinde baskıyı artıran bir diğer faktör ise, ABD hükümetinin kapanma endişesinin talebe ilişkin belirsizliği artırması oldu. ANZ analistleri, kapanmanın, Fed'in gelecekteki faiz kararlarını yönlendirmek için çok önemli olan Cuma günkü istihdam raporu da dahil olmak üzere, önemli ekonomik verilerin açıklanmasını geciktirebileceği konusunda uyarıda bulundu.