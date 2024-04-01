Petrol fiyatlarında 'Çin' yükselişi

ICE'de Brent ham petrolü geçen hafta yüzde 2,4 yükseldikten sonra bu saban 22 sent veya yüzde 0,25 artışla varil başına 87,22 dolardan işlem görüyor. Birçok ülkenin Paskalya tatili nedeniyle kapalı olması nedeniyle bugün işlem hacimlerinin zayıf olması bekleniyor.

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak cuma günü yaptığı açıklamada, petrol şirketlerinin üretim kesintilerini diğer OPEC+ üyesi ülkelerle eşit bir şekilde yaymak için ikinci çeyrekte ihracattan ziyade üretimi azaltmaya odaklanacağını söyledi.

Energy Aspects analistleri, "Ham ve ağır hammadde arzına yönelik jeopolitik riskler, güçlü ikinci çeyrek talep temellerine katkıda bulunuyor" değerlendirmesini yaptı.