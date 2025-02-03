Petrol ve altının gözü Trump’ta

EVRİM KÜÇÜK

Piyasalarda beklenen oldu ve ticaret savaşında kılıçlar çekildi. ABD Başkanı Donald Trump; Kanada, Meksika ve Çin’den yapılan ithalata ek gümrük vergileri açıkladı. Kanada ve Meksika’dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin’den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağı bildirildi. Kanada’dan ithal edilen enerji kaynaklarına ise yüzde 10’luk daha düşük bir tarife uygulanacak. Çin, Meksika ve Kanada toplamda ABD’ye yapılan tüm mal ithalatının yüzde 42’sinden fazlasını oluşturuyor. Bu sebepten, gümrük vergileri emtia piyasalarında ciddi sonuçlar doğuracak.

Meksika ve ABD’den 4.5 milyon varil ithalat

Yatırımcının dikkati ilk etapta petrol piyasalarına çevrildi. Petrolün bu hafta oynaklık göstermesi bekleniyor. Zira Kanada ve Meksika, ABD’nin en büyük iki ham petrol tedarikçisi.

Kanada’nın günlük yaklaşık 4 milyon varil ham petrol ihracatının neredeyse tamamı güney komşusuna akıyor ve yaklaşık 500 bin varil Meksika’dan ABD’ye geliyor.

Tedarik zinciri aksarsa fiyat etkilenir

ABD ham petrol fiyatları başlangıçta tedarik zinciri kesintileri nedeniyle yükselebilir. Oilprice.com tarafından yapılan analizde bu hafta boğaların Brent petrolünü 80 doların üzerine taşımadan sahneden ayrılmayacağı belirtiliyor. Brent petrolü geçtiğimiz haftayı varil başına 76 doların hemen altında tamamlarken, Amerikan ham petrolü 73 doların altında fiyatlanıyor.

Ekonomik belirsizlik uzun vadede baskıcı

Ancak uzun vade de fiyatların geri çekilmesi muhtemel. Keza, ekonomik etkiler talebi azaltabilir. Analistler, petrol ithalatına yönelik tarife uygulanmasının ham petrol ticaret akışlarının yeniden yapılandırılmasına yol açabileceğini öne sürüyor.

OPEC+ toplantısı izlenecek

Bu hafta birkaç temel faktör fiyat hareketini şekillendirecek.

■ Ham petrolün Kanada ve Meksika’ya uygulanan ABD tarifelerine dahil edilmesiyle ABD petrol fiyatları için kısa vadeli yükseliş desteği ortaya çıktı.

■ OPEC+ toplantısı uğun yapılıyor. Üretici grubu, jeopolitik belirsizliklerin arttığı ortamda üretim stratejisini tartışacak. Suudi Arabistan veya müttefiklerinden gelen herhangi bir üretim artışı sinyali fiyatları düşürebilir.

■ Uzun vadeli beklenti ile ticaret tarifelerini yarattığı ekonomik olumsuzlukların talebi baltalayıp petrol fiyatlarını baskı altına alması.

Tarifeler sarı madeni daha da ateşleyebilir

Ticaret gerginlikleriyle ons altın geçen hafta rekor seviyeye yükseldi. 2.800 doları kısa süreliğine aşan fiyatlar 2.817 dolara çıktıktan sonra bir miktar geri çekildi. Gümrük vergileri, tedarik zinciri kesintileri ve enflasyonist korkuları tetikleyip yatırımcıları altına yöneltiyor. Analistler, ticaret politikaları etrafındaki belirsizlik devam ettiği sürece altına olan talebin yüksek kalmaya devam edeceğini öne sürüyor.

Yaklaşan istihdam raporu, hem faiz oranlarında hem de altın talebinde bir sonraki hareketin tonunu belirleyerek önemli bir katalizör olabilir.

Gaz, petrokimya, çelik ve tarım tehdit altında

■ Tarifeler bölgesel doğal gaz fiyat farklarını etkileyebilir ve alt tüketiciler için maliyetleri artırabilir. ABD; Ocak-Ekim aylarında 8.36 Bcf/d (86,35 milyar m3/yıl) brüt ithalatla Kanada’dan net gaz ithalatçısı durumda.

■ Piyasa kaynakları, Kanada ve Meksika ithalatına uygulanacak tarifelerin üç ülke arasında yıllardır serbest dolaşımda olan polietilen (PE) ve polipropilen (PP) ticaretini sekteye uğratacağını söylüyor.

■ Meksika ve Kanada’nın yapacağı misillemeler nedeniyle Kuzey Amerika’daki çelik ticaret maliyetlerinin üç ülke genelinde 5.3 milyar dolara kadar artabileceği belirtiliyor.

■ ABD Tarım Bakanlığı (USDA) verilerine göre, 2019’dan bu yana Çin ve Meksika, ABD mısır ihracatının yüzde 48’ini ve soya fasulyesi ihracatının yüzde 61’ini gerçekleştirdiğinden, tarifeler ABD’nin mısır ve soya fasulyesi satışlarını da olumsuz etkileyebilir.