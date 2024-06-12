Rusya'nın petrol üretimi 2030'a kadar artacak

IEA'ya göre ülkenin günlük üretiminin 2025'te ortalama 10,77 milyon varilden 2030'da 10,83 milyon varile çıkması bekleniyor. Bu rakam, Moskova'nın Ukrayna'yı işgaline tepki olarak sektöre uluslararası yaptırımların uygulandığı 2022 yılında pompalanan günlük 11,09 milyon varilin altında. Ülke o zamandan bu yana petrolünü Asyalı müşterilere satmak için devasa bir gölge tanker filosu kullanarak kısıtlamalara uyum sağladı.

IEA yayınladığı orta vadeli petrol piyasası raporunda "Rusya gelecekteki önemli gelişmelerin daha fazla sermaye ve yüksek maliyetli teknoloji gerektireceğini ve yaptırımlar nedeniyle bunların temin edilmesinin zorlaştığını kabul ediyor. Ancak en büyük Rus üretici Rosneft'in dev Vostok Oil projesinden daha fazla yararlanması ve bunun da yaşlanan petrol sahalarındaki düşüşleri dengelemeye yardımcı olmasıyla arzın 2030 yılına kadar genel olarak sabit kalmasını bekliyoruz" dedi.