TPAO, 4 petrol arama ruhsat süresinin uzatılması için başvurdu
Türkiye Petrolleri AO Genel Müdürlüğü, dört adet petrol arama ruhsatının süresinin uzatılması için başvurdu.
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG) konu ile ilgili ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TPAO sahip olduğu AR/TPO/K/F20-a4, AR/TPO/K/F20-d3, d4, AR/TPO/K/F19-a4 ve AR/TPO/K/F19-d2, d3 pafta no.lu petrol arama ruhsatlarının uzatılmış süresinin sona ereceği 23.09.2025 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin yedinci fıkrası gereğince iki yıl süreyle uzatılması için 08.07.2025 tarihli dilekçesiyle müracaat edildi.