TPAO, 4 petrol arama ruhsat süresinin uzatılması için başvurdu

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG) konu ile ilgili ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO sahip olduğu AR/TPO/K/F20-a4, AR/TPO/K/F20-d3, d4, AR/TPO/K/F19-a4 ve AR/TPO/K/F19-d2, d3 pafta no.lu petrol arama ruhsatlarının uzatılmış süresinin sona ereceği 23.09.2025 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin yedinci fıkrası gereğince iki yıl süreyle uzatılması için 08.07.2025 tarihli dilekçesiyle müracaat edildi.